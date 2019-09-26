Международная федерация футбола (ФИФА) опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о подлоге при выборе лучшего игрока мира по версии организации, информирует ТАСС.
Ранее Баррера заявил, что не голосовал за нападающего испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, который в итоге стал обладателем премии The Best FIFA 2019. Церемония вручения наград прошла 23 сентября в Милане. Слова футболиста расходятся с данными, приведенными в отчете ФИФА. Согласно им, Баррера поставил на первое место Месси, на второе - сенегальского нападающего английского "Ливерпуля" Садио Мане, а на третье - форварда сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа о подлоге при выборе лучшего игрока года
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