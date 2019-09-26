Федерация футбола Египта осталась недовольна отчётом ФИФА, в котором были раскрыты подробности голосования за обладателя премии The Best, которую вручают лучшему футболисту года.
Победителем в номинации стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Позднее некоторые участники голосования заявили, что согласно отчёту они выбрали аргентинца, хотя на самом деле голосовали за других игроков.
Очередной недовольной стороной оказалась египетская федерация, которая направила в ФИФА письмо с требованием объяснить пропажу их голосов за нападающего "Ливерпуля" и национальной команды Мохамеда Салаха.
"Чемпионат"
Федерация футбола Египта потребовала у ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха
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