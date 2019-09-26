Юрий Розанов: хотелось бы видеть лауреатом ТЭФИ Генича. Странно, что его еще ни разу не выдвинули

Юрий Розанов прокомментировал свое выдвижение на премию ТЭФИ в номинации "Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор". Конкурентами Розанова являются Дмитрий Губерниев и Евгений Савин.

Фото: footballua.tv