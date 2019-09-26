"Приятно, что номинирован на премию ТЭФИ. Тем не менее мое отношение к событию все-таки нейтрально — в этом году я мало работал из-за болезни. Не знаю, может, меня таким образом хотят поддержать в сложной ситуации…
Евгений Савин делает отличный спортивный блог, лучший в стране. Правда, он не комментатор, это из другой истории. Хотя, повторюсь, блог делает прекрасно. Что же до Дмитрия Губерниева, то как ведущий он не знает себе равных. Его каждый год можно награждать. Сравнивать Савина и Губерниева нельзя. Как, скажем, нельзя идти к хирургу лечить глаз.
Мне хотелось бы видеть лауреатом ТЭФИ Константина Генича. Если бы это от меня зависело, обязательно выдвинул бы его. Константин бесконечно любит дело, которым занимается. Это мой любимый комментатор. Даже странно, что его еще ни разу не выдвинули на ТЭФИ", — цитирует Розанова "Подмосковье сегодня".
Юрий Розанов: хотелось бы видеть лауреатом ТЭФИ Генича. Странно, что его еще ни разу не выдвинули
Юрий Розанов прокомментировал свое выдвижение на премию ТЭФИ в номинации "Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор". Конкурентами Розанова являются Дмитрий Губерниев и Евгений Савин.
Фото: footballua.tv
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