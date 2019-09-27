Фанаты "Роды" продолжают конфликтовать с новым владельцем клуба мексиканцем Маурисио Гарсией, сообщает Tuttomercatoweb.
Согласно информации источника, болельщики обвиняют руководителя клуба в том, что тот не вкладывает деньги в команду с момента приобретения минувшим летом. Ранее они потребовали продать "Роду" другому владельцу. Накануне вечером, 27 сентября, фанаты ворвались в офис Гарсии на клубном стадионе и выгнали его.
Фанаты "Роды" выгнали владельца клуба из его офиса на стадионе
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»