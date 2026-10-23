В РФС заявили о превосходстве над Испанией и Италией по просмотрам контента сборной

"В осеннем цикле матчей национальной команды РФС обошел все европейские футбольные ассоциации по количеству просмотров контента. Наши охваты превысили 15 миллионов, тогда как следующие за нами федерации Испании, Голландии и Италии набрали менее 4 миллионов", — заявила Сурикова.
Представитель РФС отметила, что федерация взаимодействует с медиаслужбами "Монако", "ПСЖ", "Аталанты" и "Галатасарая", где выступают российские футболисты.
Напомним, этой осенью сборная России обыграла Иран (2:0) и Намибию (6:0), а также сыграла вничью с Нигерией (3:3).
Источник: "Матч ТВ"