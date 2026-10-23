В РФС заявили о превосходстве над Испанией и Италией по просмотрам контента сборной

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"В осеннем цикле матчей национальной команды РФС обошел все европейские футбольные ассоциации по количеству просмотров контента. Наши охваты превысили 15 миллионов, тогда как следующие за нами федерации Испании, Голландии и Италии набрали менее 4 миллионов", — заявила Сурикова.