Мостовой поддержал переход Батракова в "Галатасарай": Турция не слабее Франции

"Галатасарай" — команда, которую знают во всем мире. Посмотрите на их состав: там Осимхен, там Сане — один из лучших футболистов Германии", — заявил Мостовой.
По его мнению, турецкая Суперлига входит в число сильнейших европейских чемпионатов и способна конкурировать с французским первенством.
"Батраков сделал все правильно: окунулся в настоящую футбольную жизнь. После сильнейших чемпионатов — Испания, Англия, Германия, Италия — Турция идет где-то рядом с Францией", — подчеркнул Мостовой.
Батраков перешел в "Галатасарай" минувшим летом. В девяти матчах за турецкую команду россиянин забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Источник: ТАСС