Мостовой поддержал переход Батракова в "Галатасарай": Турция не слабее Франции

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"Батраков сделал все правильно: окунулся в настоящую футбольную жизнь. После сильнейших чемпионатов — Испания, Англия, Германия, Италия — Турция идет где-то рядом с Францией", — подчеркнул Мостовой.