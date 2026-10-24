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Мостовой поддержал переход Батракова в "Галатасарай": Турция не слабее Франции

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поддержал переход Алексея Батракова в "Галатасарай" и заявил, что чемпионат Турции по уровню не уступает французской Лиге 1.
Фото: ZUMA Press Wire via Reuters Connect
Мостовой считает, что российский полузащитник принял правильное решение, покинув "Локомотив" ради выступлений в Турции. Экс-футболист отметил высокий уровень конкуренции и звездный состав стамбульского клуба.

"Галатасарай" — команда, которую знают во всем мире. Посмотрите на их состав: там Осимхен, там Сане — один из лучших футболистов Германии", — заявил Мостовой.

По его мнению, турецкая Суперлига входит в число сильнейших европейских чемпионатов и способна конкурировать с французским первенством.

"Батраков сделал все правильно: окунулся в настоящую футбольную жизнь. После сильнейших чемпионатов — Испания, Англия, Германия, Италия — Турция идет где-то рядом с Францией", — подчеркнул Мостовой.

Батраков перешел в "Галатасарай" минувшим летом. В девяти матчах за турецкую команду россиянин забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: ТАСС

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