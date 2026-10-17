"Нижний Новгород" с утра не может вылететь на игру с "Уралом". Рейс переносили 4 раза

Нижегородский клуб опубликовал официальное заявление.

Фото: ФК "Нижний Новгород"

"В аэропорту Екатеринбурга из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов задерживается в том числе и рейс с нашей командой из Нижнего Новгорода. Мы должны были вылететь сегодня в 9:50. Однако, вылет переносили уже 4 раза и сейчас время отправления рейса назначено на 22:10 17 октября. Надеемся, что оно больше не изменится", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.



Также отмечается, что игроки не находятся в аэропорту и провели предыгровую тренировку на базе борцов "Академия 52".



Матч между "Нижним Новгородом" и "Уралом" в рамках 14-го тура Первой лиги назначен на воскресенье, 18 октября. Игра должна состояться на стадионе "Екатеринбург Арена", стартовый свисток главного арбитра встречи запланирован на 13:00 по московскому времени.

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