13-й гол Калмыкова помог костромскому "Спартаку" переиграть в 14-м туре "Ленинградец"

Фото: ФК "Спартак" Кострома

Нападающий хозяев поля Амур Калмыков отличился на 28-й минуте и довел счет своих голов до 13. На 69-й минуте защитник Денис Жилмостных установил окончательный счет на табло.Благодаря этой победе костромская команда прервала свою серию из двух поражений в чемпионате подряд и переместилась на 4-е место в таблице.: Калмыков, 28, Жилмостных, 69.: Шамов, Бугарин, Н. Тарасов, Жилмостных, Мохаммади, Каптилович, Спахич, Маляров, Киракосян, Гурцкая, Калмыков.: Кузнецов, Кудрявцев, Калугин, Киселёв, Зарыпбеков, Родин, Макаров, Яковлев, Морозов, Кулишев, Никитин.