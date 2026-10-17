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13-й гол Калмыкова помог костромскому "Спартаку" переиграть в 14-м туре "Ленинградец"

"Спартак" из Костромы победил дома "Ленинградец" в 14-м туре Первой лиги (2:0).
Фото: ФК "Спартак" Кострома
Нападающий хозяев поля Амур Калмыков отличился на 28-й минуте и довел счет своих голов до 13. На 69-й минуте защитник Денис Жилмостных установил окончательный счет на табло.

Благодаря этой победе костромская команда прервала свою серию из двух поражений в чемпионате подряд и переместилась на 4-е место в таблице.

Первая лига

14 тур

Голы: Калмыков, 28, Жилмостных, 69.

"Спартак" Кострома: Шамов, Бугарин, Н. Тарасов, Жилмостных, Мохаммади, Каптилович, Спахич, Маляров, Киракосян, Гурцкая, Калмыков.

"Ленинградец": Кузнецов, Кудрявцев, Калугин, Киселёв, Зарыпбеков, Родин, Макаров, Яковлев, Морозов, Кулишев, Никитин.

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