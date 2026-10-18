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"Текстильщик" одержал первую домашнюю победу в сезоне, обыграв "Челябинск"

"Текстильщик" переиграл на своем поле "Челябинск" в 14-м туре Первой лиги (2:1).
Фото: ФК "Текстильщик"
Полузащитник Абдулло Джебов вывел хозяев поля вперед на восьмой минуте. На 50-й минуте нападающий Александр Помалюк удвоил счет. Форвард гостей Рамазан Гаджимурадов забил гол престижа на 81-й минуте.

Отметим, эта победа стала для команды из Иваново лишь второй в нынешнем чемпоинате и первой при своих трибунах.

Первая лига

14 тур

Голы: Джебов, 8, Помалюк, 50 - Гаджимурадов, 81.

"Текстильщик": Фадеев, Гузиев, Петин, Иванников, Крутовских, Джебов, Иванисеня, Ищенко, Симонов, Михайлусов, Помалюк.

"Челябинск": Ломаев, Кочиев, Лысцов, Придава, Бердников, Макаров, Борисов, Покотыло, Левин, Гаджимурадов, Урванцев.

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