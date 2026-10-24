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ЭСК вынесла вердикт по двум спорным эпизодам в матче "Урал" - "Нижний Новгород"

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела два момента по обращению "Урала".
Фото: ФК "Урал"
Матч 14-го тура Первой лиги между "Уралом" и "Нижним Новгородом" состоялся в прошлое воскресенье, 18 октября. Игра проходила на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2.

По итогам встречи екатеринбургский клуб обратился в ЭСК по двум эпизодам. Решением комиссии было устновлено, что на 23-й минуте главный арбитр Данил Набока правильно засчитал взятие ворот команды "Урал", а на 86-й минуте ошибочно не назначил пенальти в ворота нижегородцев.

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