Гол Калинского принес в концовке победу "Нижнему Новгороду" над "Уфой"

Уфимская команда едва не добыла ничью в матче против лидера чемпионата. Победный гол гости забили на 90+1-й минуте благодаря точному удару хавбека Николая Калинского.
Таким образом нижегородцы одержали шестую победу в первентсве страны подряд.
Первая лига
15 тур
Гол: Калинский, 90+1.
"Уфа": Беленов, Евдокимов, Кутин, Гилязетдинов, Черов, Исаев (Юсупов, 77), Тарба, Якуев, Агеян (Ахатов, 83), Липовой, Ортис (Гонгадзе, 77)
"Нижний Новгород": Медведев, Александров, Каккоев, Шильников (Коледин, 59), Гудков, Ермаков (Майга, 78), Калинский, Соколов (Бобёр, 59), Пополитов (Комиссаров, 78), Сарвели (Лапинский, 89), Грулёв.
Предупреждения: Тарба, 35, Пополитов, 42, Липовой, 43, Александров, 57.