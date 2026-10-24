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Гол Калинского принес в концовке победу "Нижнему Новгороду" над "Уфой"

"Уфа" не удержала ничью с "Нижним Новгородом" в 15-м туре Первой лиги (0:1).
Фото: ФК "Нижний Новгород"
Уфимская команда едва не добыла ничью в матче против лидера чемпионата. Победный гол гости забили на 90+1-й минуте благодаря точному удару хавбека Николая Калинского.

Таким образом нижегородцы одержали шестую победу в первентсве страны подряд.

Первая лига

15 тур

Гол: Калинский, 90+1.

"Уфа": Беленов, Евдокимов, Кутин, Гилязетдинов, Черов, Исаев (Юсупов, 77), Тарба, Якуев, Агеян (Ахатов, 83), Липовой, Ортис (Гонгадзе, 77)

"Нижний Новгород": Медведев, Александров, Каккоев, Шильников (Коледин, 59), Гудков, Ермаков (Майга, 78), Калинский, Соколов (Бобёр, 59), Пополитов (Комиссаров, 78), Сарвели (Лапинский, 89), Грулёв.

Предупреждения: Тарба, 35, Пополитов, 42, Липовой, 43, Александров, 57.

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