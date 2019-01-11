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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Реал" подписал 17-летнего защитника юношеской сборной Испании (U-17)
Защитник "Малаги" и сборной Испании U17 Хосе Лопес Мартинес стал игроком "Реала", сообщила Marca.
Примечательно, что агентом Мартинеса является брат главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Примечательно, что агентом Мартинеса является брат главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
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