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"Реал" подписал 17-летнего защитника юношеской сборной Испании (U-17)

Защитник "Малаги" и сборной Испании U17 Хосе Лопес Мартинес стал игроком "Реала", сообщила Marca.

Примечательно, что агентом Мартинеса является брат главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Теги: Реал Малага Ла Лига
Сегодня, 11:59
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