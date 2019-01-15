"Реал Сосьедад" в меньшинстве победил "Эспаньол"

"Реал Сосьедад" в 19-м туре чемпионата Испании победил "Эспаньол" - 3:2.Дубль в составе басков сделал полузащитник Виллиан Жозе.Мерино, 3 (1:0). Виллиан Жозе, 8 - с пенальти (2:0). Налду, 32 (2:1). Льоренте, 45+1 - в свои ворота (2:2). Виллиан Жозе, 63 (3:2).Рульи, Морено, Льоренте, Элустондо, Айен Муньос, Ильярраменди, Мерино, Сангальи (Роберто Лопес, 62), Хуанми (Оярсабаль, 65), Виллиан Жозе, Янузай (Субельдия, 84).Диего Лопес, Росалес, Вила, Давид Лопес, Налду, Гранеро (Пуадо, 78), Дардер (Пьятти, 72), Рока, Мелендо (Лопес, 84), Леу Баптистан, Борха Иглесиас.Предупреждения: Давид Лопес, 7. Дардер, 22. Элустондо, 33. Мерино, 43. Морено, 58. Ильярраменди, 61. Виллиан Жозе, 64. Вила, 65. Налду, 69. Рульи, 90+4.Удаление: Мерино, 75.