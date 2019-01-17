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"Леванте" подаст жалобу на "Барселону"

Президент "Леванте" Кико Каталан рассказал, что клуб собирается подать жалобу на "Барселону" за нарушение сине-гранатовыми регламента в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

"Это непростая ситуация. Мы являемся людьми из спорта и любим добиваться побед непосредственно на футбольном поле. Однако собираемся подать жалобу в федерацию, несмотря на то, как сложится ответный матч" — приводит слова функционера Marca.

Несмотря на просроченный период подачи жалобы, юридический отдел соперника каталонцев внимательно изучил проблему и собирается отстаивать права команды.

"Газета.ру"
Теги: Леванте Барселона
Вчера, 23:18
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