Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Барселона" разгромила "Леванте" в Кубке Испании

"Барселона" крупно победила "Леванте" (3:0) на "Камп Ноу" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (первая игра – 1:2).

"Барселона" – "Леванте" 3:0

Кубок Испании

1/8 финала

"Барселона" – "Леванте"

Голы: Дембеле, 30, 31, Месси, 54

"Барселона": Силлессен, Семеду, Альба (Роберто, 73), Мурильо, Лангле, Рамос, Ракитич, Видаль, Коутиньо (Суарес, 63), Месси, Дембеле (Суарес, 77)

"Леванте": Фернандес, Коке, Кабако, Постиго (Хасон, 71), Робер, Кампанья (Дукуре, 68), Прцич, Барди, Саймон, Майораль (Двамена, 61), Боатенг

Предупреждения: Постиго, 33, Ракитич, 44, Мурильо, 45+2, Кабако, 75, Прцич, 84, Робер, 90+2
Теги: Барселона Леванте Ла Лига
Сегодня, 01:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.