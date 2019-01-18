Матчи примеры и сегунды в этом сезоне посетили 7,5 млн болельщиков. Это рекорд

Матчи примеры и сегунды по итогам первой половины сезона-2018/19 собрали 7 520 225 зрителей.Такая посещаемость стала рекордной для двух сильнейших чемпионатов Испании, превысив аналогичный показатель в сезоне-2017/18 на 602 372 болельщика.Матчи Ла Лиги в этом сезоне посетили 5 172 228 болельщиков (рост по сравнению с прошлым сезоном составил 2,35 процента), сегунды – 2 347 997 (рост на 25,93 процента).Средняя посещаемость примеры увеличилась до 27 222 зрителей, второго дивизиона Испании – до 10 164 фанатов.