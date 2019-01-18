Иван Ракитич: надеюсь, "Барселону" допустят до жеребьёвки 1/4 финала Кубка Испании

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал разгромную победу над "Леванте" (3:0), акцентировав внимание на появившейся информации о возможном исключении каталонского клуба из турнира.В Федерации футбола Испании подтвердили, что "Барселона" не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с "Леванте" (1:2) в связи с тем, что игрок ещё не отбыл дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба."Я правда хочу выиграть этот трофей. Завоёвывал его каждый год и не хочу это прекращать. Надеюсь, нас допустят до жеребьёвки. Важно, чтобы всё делалось правильно. Считаю, что клуб делал всё как надо.Узнал о ситуации, когда проснулся. Мне прислали много сообщений, я удивился. Но мы не слишком сильно обсуждали это. Мы были сосредоточены на игре, ведь тут мы не можем ничего изменить. Рады, что провели отличный матч. Для нас это самое главное", - цитирует Ракитича Marca.