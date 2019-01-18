"Леванте" оспорит решение не дисквалифицировать "Барселону" из Кубка Испании

"Леванте" на своём официальном сайте сообщил, что сегодня, 18 января, подаст апелляцию на решение Федерации футбола Испании, которая ранее не удовлетворила жалобу клуба по поводу нарушения "Барселоной" регламента в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании.Федерация не удовлетворила жалобу "Леванте" в связи с тем, что клуб подал её позднее установленного срока. "Леванте" подал официальный протест на пять дней позже, чем должен был по регламенту.Ранее в Федерации футбола Испании подтвердили, что "Барселона" не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче с "Леванте" (1:2) в связи с тем, что игрок должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба. Каталонскому клубу грозила дисквалификация из Кубка Испании.