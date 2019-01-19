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Денис Черышев - в заявке "Валенсии" на предстоящий матч с "Сельтой"

"Валенсия" опубликовала заявку на сегодняшний матч с "Сельтой" в рамках 20-го тура чемпионата Испании.

В список попал и российский полузащитник Денис Черышев.

"Валенсия": Нету, Хайме Доменек — Кристиано Пиччини, Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Тони Лато, Мухтар Диакаби, Габриэль Паулиста — Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Денис Черышев, Даниэль Васс, Карлос Солер, Ферран Торрес, Кангин Ли — Родриго Морено, Кевин Гамейро, Санти Мина.

Матч "Сельта" — "Валенсия" пройдет 19 января в Виго и начнется в 22:45 по московскому времени.
Теги: Ла Лига Черышев Сельта Валенсия
Сегодня, 08:47
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