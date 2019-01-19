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Роналду и Хаби Алонсо на следующей неделе предстанут перед судом по делу о мошенничестве

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавший ранее за "Реал", и тренер юношеской команды "сливочных" Хаби Алонсо 22 января должны явиться в суд в Мадриде.

Их обвиняют в мошенничестве, связанном с налогами. Роналду ранее изъявил желание заплатить 18,8 миллиона евро испанской казне и согласился с двухлетним условным сроком. Тем не менее Министерство финансов Испании настаивает на двухлетнем реальном заключении под стражей, мотивируя тем, что португалец может вновь нарушить закон. Алонсо, в свою очередь, пока не признал вину, и теперь ему грозит 5-летний тюремный срок.

По данным El Pais, бывшему игроку "Реала", "Ливерпуля" и "Баварии" также грозит штраф в размере 4 млн евро за налоговое мошенничество по трем эпизодам.
Теги: Ла Лига Хаби Алонсо Роналду
Сегодня, 11:22
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