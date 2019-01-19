"Бенфика" отказалась продавать "Ливерпулю" 19-летнего футболиста за 70 млн евро

"Бенфика" отказалась продавать "Ливерпулю" 19-летнего форварда Жоау Секейру за 70 миллионов евро, передает Correio da Manha.Другие топовые клубы, включая "ПСЖ" и "Барселону", также получили отказ.В нынешнем сезоне португальской Примейры Секейра принял участие в 10 матчах и забил 4 гола.