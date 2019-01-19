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"Бенфика" отказалась продавать "Ливерпулю" 19-летнего футболиста за 70 млн евро

"Бенфика" отказалась продавать "Ливерпулю" 19-летнего форварда Жоау Секейру за 70 миллионов евро, передает Correio da Manha.

Другие топовые клубы, включая "ПСЖ" и "Барселону", также получили отказ.

В нынешнем сезоне португальской Примейры Секейра принял участие в 10 матчах и забил 4 гола.
Теги: Бенфика Ливерпуль Трансферы АПЛ
Сегодня, 18:07
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