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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
"Бенфика" отказалась продавать "Ливерпулю" 19-летнего футболиста за 70 млн евро
"Бенфика" отказалась продавать "Ливерпулю" 19-летнего форварда Жоау Секейру за 70 миллионов евро, передает Correio da Manha.
Другие топовые клубы, включая "ПСЖ" и "Барселону", также получили отказ.
В нынешнем сезоне португальской Примейры Секейра принял участие в 10 матчах и забил 4 гола.
Другие топовые клубы, включая "ПСЖ" и "Барселону", также получили отказ.
В нынешнем сезоне португальской Примейры Секейра принял участие в 10 матчах и забил 4 гола.
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