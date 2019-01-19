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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Реал" обыграл "Севилью" со счётом 2:0
В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Севилью" со счётом 2:0.
Чемпионат Испании
20 тур
"Реал Мадрид" – "Севилья" 2:0
Голы: Каземиро, 89, Модич, 90+2
"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Регилон, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Сибальос (Вальверде, 88), Васкес (Иско, 79), Бензема, Жуниор
"Севилья": Вацлик, Эскудеро (Хиль, 86), Гомес, Кьер, Каррису, Навас, Банега, Васкес, Сарабия, Бен-Йеддер (Промес, 73), Силва (Эль-Хаддади, 76)
Предупреждения: Каррису, 32, Банега, 54, Каземиро, 60, Сибальос, 67, Кьер, 85
Чемпионат Испании
20 тур
"Реал Мадрид" – "Севилья" 2:0
Голы: Каземиро, 89, Модич, 90+2
"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Регилон, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Сибальос (Вальверде, 88), Васкес (Иско, 79), Бензема, Жуниор
"Севилья": Вацлик, Эскудеро (Хиль, 86), Гомес, Кьер, Каррису, Навас, Банега, Васкес, Сарабия, Бен-Йеддер (Промес, 73), Силва (Эль-Хаддади, 76)
Предупреждения: Каррису, 32, Банега, 54, Каземиро, 60, Сибальос, 67, Кьер, 85
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