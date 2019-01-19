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"Реал" обыграл "Севилью" со счётом 2:0

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Севилью" со счётом 2:0.

Чемпионат Испании

20 тур

"Реал Мадрид" – "Севилья" 2:0

Голы: Каземиро, 89, Модич, 90+2

"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Регилон, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Сибальос (Вальверде, 88), Васкес (Иско, 79), Бензема, Жуниор

"Севилья": Вацлик, Эскудеро (Хиль, 86), Гомес, Кьер, Каррису, Навас, Банега, Васкес, Сарабия, Бен-Йеддер (Промес, 73), Силва (Эль-Хаддади, 76)

Предупреждения: Каррису, 32, Банега, 54, Каземиро, 60, Сибальос, 67, Кьер, 85
Теги: Реал Севилья Ла Лига
Сегодня, 20:11
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4
(1)
#4  Волжанин   (Сегодня, 21:08)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Stark
нужно просто спасать.

От кого? От "дубля" Реала?

От пуска на ливерную колбасу
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  Stark   (Сегодня, 20:49)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Братуху уже нужно просто спасать.

От кого? От "дубля" Реала? confused
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#2  Волжанин   (Сегодня, 20:41)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Реал до сих пор в шоке от разгрома армейцами.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:13)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Братуху уже нужно просто спасать.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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