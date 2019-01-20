Килиан Мбаппе: "Реал"? В футболе никогда не знаешь, что будет в будущем

Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, что не исключает возможность перехода в мадридский "Реал" в будущем.19 января "ПСЖ" разгромил "Генгам" в рамках чемпионата Франции со счетом 9:0, а Мбаппе оформил хет-трик в этом матче."Я очень доволен тем, как складываются мои дела в "ПСЖ" на данный момент, у меня контракт с клубом до 2021 года, поэтому сейчас неподходящий момент думать о чем-либо ином.Манит ли меня возможность перейти в "Реал"? Мне хорошо здесь, но в футболе как — никогда не знаешь, что будет в будущем", — приводит слова Мбаппе AS.