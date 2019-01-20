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"Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком" со счётом 1:1.

Чемпионат Испании

20 тур

"Вильярреал" – "Атлетик" 1:1

Гол: Экамби, 71 - Гаспар, 20 (авто.)

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Мори, Гонсалес, Тригерос, Форнальс (Чуквезе, 58), Иборра, Касорла, Морено (Бакка, 66), Экамби

"Атлетик": Эррерин, Капа, Берчиче, Лопес, Мартинес, Беньят (Сан Хосе, 73), Гомес, Гарсия, Кордоба, Уильямс (Гурузета, 90+2), Муньяин

Предупреждения: Мори, 37, Беньят, 40, Иборра, 54, Гаспар, 57
Теги: Вильярреал Атлетик Ла Лига
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