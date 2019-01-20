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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком"
В матче 20-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком" со счётом 1:1.
Чемпионат Испании
20 тур
"Вильярреал" – "Атлетик" 1:1
Гол: Экамби, 71 - Гаспар, 20 (авто.)
"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Мори, Гонсалес, Тригерос, Форнальс (Чуквезе, 58), Иборра, Касорла, Морено (Бакка, 66), Экамби
"Атлетик": Эррерин, Капа, Берчиче, Лопес, Мартинес, Беньят (Сан Хосе, 73), Гомес, Гарсия, Кордоба, Уильямс (Гурузета, 90+2), Муньяин
Предупреждения: Мори, 37, Беньят, 40, Иборра, 54, Гаспар, 57
Чемпионат Испании
20 тур
"Вильярреал" – "Атлетик" 1:1
Гол: Экамби, 71 - Гаспар, 20 (авто.)
"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Мори, Гонсалес, Тригерос, Форнальс (Чуквезе, 58), Иборра, Касорла, Морено (Бакка, 66), Экамби
"Атлетик": Эррерин, Капа, Берчиче, Лопес, Мартинес, Беньят (Сан Хосе, 73), Гомес, Гарсия, Кордоба, Уильямс (Гурузета, 90+2), Муньяин
Предупреждения: Мори, 37, Беньят, 40, Иборра, 54, Гаспар, 57
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