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Экс-игрок ЦСКА Думбия забил 150-й гол в национальных чемпионатах

Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия забил свой 150-й гол в национальных чемпионатах.

Сегодня ивуариец, выступающий за "Жирону", отличился в игре с "Бетисом" (2:3).

Ранее Думбия забил 10 голов в чемпионате Японии, 70 в чемпионате Швейцарии, 66 — в РПЛ, два в Серии А и один в Ла Лиге. Сегодняшний мяч стал для него вторым в испанском чемпионате.

Sport24.ru
Теги: Думбия ЦСКА Ла Лига
Сегодня, 05:51
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#1  molot327  Москва (Сегодня, 06:07)
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Болеет за:
ЦСКА
С юбилеем, Сейду!
Спасибо за годы игры в футболке ЦСКА и за победы! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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