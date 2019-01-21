Новости партнеров

Луис Суарес вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес накануне забил гол в матче 20-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (3:1).

Для 31-летнего форварда это уже 167 забитый мяч в составе "Барселоны", что позволило ему подняться на пятое место среди лучших бомбардиров за всю историю клуба.

Лучшим бомбардиром каталонского клуба является Лионель Месси. В активе аргентинца 576 голов. Суарес теперь делит пятое место с Жозепом Эсколой, игравшим за "Барселону" в 30-х и 40-х годах прошлого века.



В текущем сезоне примеры уругваец провел 19 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.
Теги: Суарес Барселона
Сегодня, 10:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.