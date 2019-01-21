Луис Суарес вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

? @LuisSuarez9 with Bar?a ??

? 167 goals

? 223 games

NEW MILESTONE ?? https://t.co/bBRgz3r0p9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2019

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес накануне забил гол в матче 20-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (3:1).Для 31-летнего форварда это уже 167 забитый мяч в составе "Барселоны", что позволило ему подняться на пятое место среди лучших бомбардиров за всю историю клуба.Лучшим бомбардиром каталонского клуба является Лионель Месси. В активе аргентинца 576 голов. Суарес теперь делит пятое место с Жозепом Эсколой, игравшим за "Барселону" в 30-х и 40-х годах прошлого века.В текущем сезоне примеры уругваец провел 19 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.