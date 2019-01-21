Новости партнеров

Кевин-Принс Боатенг: я перехожу в "Барселону"

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в "Барселону".

"Я знаю, что вам это не понравится, но мне предоставился шанс всей моей жизни, поэтому я перехожу в "Барселону". А теперь я должен с вами попрощаться", – приводит слова Боатенга партнерам по "Сассуоло" Sky Sports.

31-летний Боатенг в текущем сезоне принял участие в 13 матчах в Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

"Газета.ру"
Теги: Боатенг Барселона Трансферы Серия А Ла Лига Сассуоло
Сегодня, 21:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 22:31)
  • -2
  •  (2)
online

бред. нахе
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.