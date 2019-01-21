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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Кевин-Принс Боатенг: я перехожу в "Барселону"
Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в "Барселону".
"Я знаю, что вам это не понравится, но мне предоставился шанс всей моей жизни, поэтому я перехожу в "Барселону". А теперь я должен с вами попрощаться", – приводит слова Боатенга партнерам по "Сассуоло" Sky Sports.
31-летний Боатенг в текущем сезоне принял участие в 13 матчах в Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
"Газета.ру"
"Я знаю, что вам это не понравится, но мне предоставился шанс всей моей жизни, поэтому я перехожу в "Барселону". А теперь я должен с вами попрощаться", – приводит слова Боатенга партнерам по "Сассуоло" Sky Sports.
31-летний Боатенг в текущем сезоне принял участие в 13 матчах в Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
"Газета.ру"
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