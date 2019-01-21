Кевин-Принс Боатенг: я перехожу в "Барселону"

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в "Барселону"."Я знаю, что вам это не понравится, но мне предоставился шанс всей моей жизни, поэтому я перехожу в "Барселону". А теперь я должен с вами попрощаться", – приводит слова Боатенга партнерам по "Сассуоло" Sky Sports.31-летний Боатенг в текущем сезоне принял участие в 13 матчах в Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.