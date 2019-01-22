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Кевин-Принс Боатенг перешел в "Барселону"

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг перешел в "Барселону" на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт каталонцев.

Соглашение включает в себя вариант с выкупом 31-летнего ганца за 8 миллионов евро.

Теги: Боатенг Барселона Трансферы Ла Лига Серия А Сассуоло
Сегодня, 00:07
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