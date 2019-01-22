Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг перешел в "Барселону" на правах аренды.Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт каталонцев.Соглашение включает в себя вариант с выкупом 31-летнего ганца за 8 миллионов евро.