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"Барселона" купила де Йонга за 75 млн евро. Переход состоится летом

"Барселона" объявила о переходе полузащитника "Аякса" Френки де Йонга.

Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до окончания сезона-2023/24.

Голландец в ближайшие месяцы продолжит выступать за "Аякс". Он станет игроком "Барселоны" 1 июля 2019 года.

Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Впоследствии "Аякс" может получить еще 11 миллионов в виде возможных бонусов.

Sports.ru
Теги: де Йонг Барселона Ла Лига
Сегодня, 04:17
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