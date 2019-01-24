"Барселона" купила де Йонга за 75 млн евро. Переход состоится летом

"Барселона" объявила о переходе полузащитника "Аякса" Френки де Йонга.Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до окончания сезона-2023/24.Голландец в ближайшие месяцы продолжит выступать за "Аякс". Он станет игроком "Барселоны" 1 июля 2019 года.Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Впоследствии "Аякс" может получить еще 11 миллионов в виде возможных бонусов.