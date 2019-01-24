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"Зенит" нашел замену Паредесу в "Сельте"

"Зенит" интересуется полузащитником "Сельты" Станиславом Лоботкой, сообщают "Невские новости".

Сине-бело-голубые рассматривает кандидатуру 24-летнего хавбека в качестве замены Леандро Паредесу, который близок к переходу в "ПСЖ". Испанский клуб оценивает словака примерно в 30 миллионов евро.

Летом 2017 года "Сельта" подписала Лоботку из "Нордшелланда" за 5 миллионов евро.
Теги: Зенит Сельта Ла Лига Паредес
Сегодня, 09:49
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