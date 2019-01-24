Френки Де Йонг: не собираюсь быть в "Барселоне" пассажиром

Голландский полузащитник Френки Де Йонг рассказал о своих эмоциях после подписания контракта с каталонской "Барселоной".Игрок перейдет из "Аякса" 1 июля 2019 года, летом с ним будет заключен полноценный пятилетний контракт, пока стороны подписали только предварительное соглашение."Я счастлив и горд, в какой-то степени испытываю облегчение от того, что все позади. Общался с представителями "ПСЖ", и мой агент сказал им, что я к ним не перейду. Также я разговаривал с Гвардиолой. Чрезвычайно рад и горжусь тем, что эти два клуба, а также другие тоже хотели подписать контракт со мной. Но "Барселона" уже давно планировала меня подписать, и я знаю, что в связи с финансовой ситуацией клуб не может тратить много денег."Барселона" всегда была моей мечтой. В детстве я смотрел ее матчи и впоследствии стал болельщиком этого клуба.Не собираюсь быть в "Барселоне" пассажиром, равно как не буду говорить, что посажу ее звезд на лавку. Но у меня есть шанс играть в подходящем мне стиле. Сумма трансфера не будет на меня влиять — просто буду заниматься своим делом", — цитирует Де Йонга Sport.es.