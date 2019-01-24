"Барселона" угрожает Суаресу отстранением в случае отказа от трансфера

"Барселона" поставила ультиматум полузащитнику команды Денису Суаресу.Как стало известно Cadena Ser, каталонский клуб угрожает Суаресу не выпускать его на поле до конца сезона в том случае, если он не покинет команду до конца зимнего трансферного окна.У 25-летнего Суареса есть предложения от "Севильи" и "Бетиса", которые устраивают "Барселону", однако он сам хочет перейти в лондонский "Арсенал", с чем возникли определенные сложности.В текущем сезоне Суарес принял участие в двух матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.