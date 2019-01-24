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"Барселона" угрожает Суаресу отстранением в случае отказа от трансфера

"Барселона" поставила ультиматум полузащитнику команды Денису Суаресу.

Как стало известно Cadena Ser, каталонский клуб угрожает Суаресу не выпускать его на поле до конца сезона в том случае, если он не покинет команду до конца зимнего трансферного окна.

У 25-летнего Суареса есть предложения от "Севильи" и "Бетиса", которые устраивают "Барселону", однако он сам хочет перейти в лондонский "Арсенал", с чем возникли определенные сложности.

В текущем сезоне Суарес принял участие в двух матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

"Газета.ру"
Теги: Суарес Барселона Ла Лига
Сегодня, 17:18
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 17:36)
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nu tak pereidet v arsenal v konze sezona
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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