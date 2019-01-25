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Диего Симеоне в ближайшие дни продлит контракт с "Атлетико" до 2022 года

"Атлетико" близок к продлению контракта с главным тренером Диего Симеоне, сообщает Marca.

Стороны в ближайшие дни еще будут обсуждать детали соглашения, но и Симеоне, и клуб настроены на продолжение сотрудничества. Ожидается, что специалист продлит контракт с мадридцами до лета 2022 года

48-летний аргентинец возглавляет "Атлетико" с 2011 года.
Теги: Ла Лига Симеоне Атлетико
Сегодня, 09:01
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