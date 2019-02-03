"Атлетико" одержал победу в матче с "Хетафе"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
Атлетико (Испания)
|Бетис
|03.02.19
|Атлетико
|Атлетико
|2 - 026.01.19
|Хетафе
Хетафе (Испания)
|Леванте
|03.02.19
|Хетафе
|Атлетико
|2 - 026.01.19
|Хетафе
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Завершился матч 21-го тура испанской Примеры "Атлетико" - "Хетафе".
Чемпионат Испании
21 тур
"Атлетико" – "Хетафе" 2:0
Гол: Гризманн, 27, Сауль, 38
"Атлетико": Облак, Арьяс, Эрнандес, Хименес, Годин (Хуафран, 46), Парти, Сауль, Эрнандес, Лемар, Калинич (Моллейо, 62), Гризманн
"Хетафе": Сория, Суарес, Кабрера, Дьене, Гонсалес, Антунеш (Саиз, 58), Максимович (Кристофоро, 66), Портильо, Арамбарри, Молина (Мата, 46), Анхель
Предупреждения: Дьене, 34, Анхель, 47, Ариас, 48, Кристофоро, 72, Эрнандес, 76, Кабрера, 83, Саиз, 90+1
Удаления: Дьене, 88, Кабрера, 90+1
Чемпионат Испании
21 тур
"Атлетико" – "Хетафе" 2:0
Гол: Гризманн, 27, Сауль, 38
"Атлетико": Облак, Арьяс, Эрнандес, Хименес, Годин (Хуафран, 46), Парти, Сауль, Эрнандес, Лемар, Калинич (Моллейо, 62), Гризманн
"Хетафе": Сория, Суарес, Кабрера, Дьене, Гонсалес, Антунеш (Саиз, 58), Максимович (Кристофоро, 66), Портильо, Арамбарри, Молина (Мата, 46), Анхель
Предупреждения: Дьене, 34, Анхель, 47, Ариас, 48, Кристофоро, 72, Эрнандес, 76, Кабрера, 83, Саиз, 90+1
Удаления: Дьене, 88, Кабрера, 90+1
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