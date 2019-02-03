Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
7 Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад 20 26
полная таблица

Атлетико  (Испания)

Бетис03.02.19Атлетико 
Атлетико 2 - 026.01.19Хетафе

Хетафе (Испания)

Леванте03.02.19Хетафе
Атлетико 2 - 026.01.19Хетафе

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"Атлетико" одержал победу в матче с "Хетафе"

Завершился матч 21-го тура испанской Примеры "Атлетико" - "Хетафе".

Чемпионат Испании

21 тур

"Атлетико" – "Хетафе" 2:0

Гол: Гризманн, 27, Сауль, 38

"Атлетико": Облак, Арьяс, Эрнандес, Хименес, Годин (Хуафран, 46), Парти, Сауль, Эрнандес, Лемар, Калинич (Моллейо, 62), Гризманн

"Хетафе": Сория, Суарес, Кабрера, Дьене, Гонсалес, Антунеш (Саиз, 58), Максимович (Кристофоро, 66), Портильо, Арамбарри, Молина (Мата, 46), Анхель

Предупреждения: Дьене, 34, Анхель, 47, Ариас, 48, Кристофоро, 72, Эрнандес, 76, Кабрера, 83, Саиз, 90+1

Удаления: Дьене, 88, Кабрера, 90+1
Теги: Атлетико Хетафе Ла Лига
Сегодня, 20:29
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