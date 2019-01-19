Ла Лига 2018/19

# Команда И О
8 Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия 20 26
10 Леванте 21 26
11 Эйбар 20 25
...
17 Сельта 20 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 20 18
20 Уэска 20 11
полная таблица

Валенсия (Испания)

Валенсия20:30Вильярреал
Сельта1 - 219.01.19Валенсия

Вильярреал (Испания)

Валенсия20:30Вильярреал
Вильярреал1 - 120.01.19Атлетик Б

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Денис Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Вильярреалом"

"Валенсия" объявила состав на матч 21-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала".

"Валенсия": Нету - Пиччини, Гарай, Диакаби, Гайа - Солер, Коклен, Парехо, Черышев - Родриго, Мина.

Запасные: Доменек, Лато, Везо, Ферран, Кан Ин, Васс, Наварро.
Теги: Черышев Валенсия Вильярреал Ла Лига
Вчера, 22:33
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