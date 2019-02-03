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Оренбург
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Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Эспаньол (Испания)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|...
|11
|Леванте
|21
|26
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Б
|20
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|...
|20
|Уэска
|20
|11
|Предстоящие
|Эспаньол
|22:45
|Реал
Мадрид
|Вильярреал
|03.02.19
|Эспаньол
|Сыгранные
|Эйбар
|3 - 021.01.19
|Эспаньол
|Реал
Сосьедад
|3 - 214.01.19
|Эспаньол
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Гарет Бэйл включен в заявку "Реала" на матч с "Эспаньолом"
"Реал" опубликовал заявку на матч с "Эспаньолом" в рамках 21-го тура чемпионата Испании.
В состав вернулся полузащитник Гарет Бэйл, не игравший с 3 января.
Вратари: Тибо Куртуа, Люка Зидан, Диего Алтубе.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Марсело, Серхио Регилон.
Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Маркос Льоренте, Браим Диас, Иско, Дани Сьос.
Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
В состав вернулся полузащитник Гарет Бэйл, не игравший с 3 января.
Вратари: Тибо Куртуа, Люка Зидан, Диего Алтубе.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Марсело, Серхио Регилон.
Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Маркос Льоренте, Браим Диас, Иско, Дани Сьос.
Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
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