Гарет Бэйл включен в заявку "Реала" на матч с "Эспаньолом"

"Реал" опубликовал заявку на матч с "Эспаньолом" в рамках 21-го тура чемпионата Испании.В состав вернулся полузащитник Гарет Бэйл, не игравший с 3 января.: Тибо Куртуа, Люка Зидан, Диего Алтубе.: Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Марсело, Серхио Регилон.Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Маркос Льоренте, Браим Диас, Иско, Дани Сьос.Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.