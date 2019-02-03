Эспаньол (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
...
11 Леванте 21 26
12 Жирона 20 24
13 Эспаньол 20 24
14 Атлетик Б 20 23
15 Леганес 21 23
...
20 Уэска 20 11
полная таблица
Предстоящие
Эспаньол22:45Реал
Мадрид
Вильярреал03.02.19Эспаньол
Сыгранные
Эйбар3 - 021.01.19Эспаньол
Реал
Сосьедад		3 - 214.01.19Эспаньол

Новости партнеров

Гарет Бэйл включен в заявку "Реала" на матч с "Эспаньолом"

"Реал" опубликовал заявку на матч с "Эспаньолом" в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

В состав вернулся полузащитник Гарет Бэйл, не игравший с 3 января.

Вратари: Тибо Куртуа, Люка Зидан, Диего Алтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Марсело, Серхио Регилон.

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Маркос Льоренте, Браим Диас, Иско, Дани Сьос.

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
Теги: Бэйл Реал Эспаньол Ла Лига
Сегодня, 15:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.