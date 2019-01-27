Ла Лига 2018/19

# Команда И О
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 20 29
9 Реал Сосьедад 20 26
10 Эйбар 21 26
...
13 Жирона 20 24
14 Эспаньол 20 24
15 Атлетик Б 20 23
16 Леганес 21 23
полная таблица

Атлетик Б (Испания)

Атлетик Б20:3027.01.19Бетис
Вильярреал1 - 120.01.19Атлетик Б

Бетис (Испания)

Атлетик Б20:3027.01.19Бетис
Бетис3 - 220.01.19Жирона

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"Атлетик" на своем поле в меньшинстве обыграл "Бетис"

"Атлетик" с минимальным счетом победил "Бетис" в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

21-й тур

"Атлетик" - "Бетис" - 1:0

Гол: Икер Муниаин, 21.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 79), Иньяки Уильямс (Гурусета, 86), Кордоба (Баленсиага, 70).

"Бетис": Пау Лопес, Барраган (Тельо, 58), Сидней, Феддаль, Манди, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Лорен Морон (Леон, 76), Франсис Герреро, Лайнес (Гуардадо, 75).

Предупреждения: Сидней, 24. Берчиче, 26. Сан-Хосе, 31. Лорен Морон, 50. Альварес, 82. Капа, 87.

Удаление: Де Маркос, 84.
Теги: Атлетик Бетис Ла Лига
Вчера, 22:54
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