Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|20
|29
|9
|Реал Сосьедад
|20
|26
|10
|Эйбар
|21
|26
|...
|13
|Жирона
|20
|24
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Атлетик Б
|20
|23
|16
|Леганес
|21
|23
Атлетик Б (Испания)
|Атлетик Б
|20:3027.01.19
|Бетис
|Вильярреал
|1 - 120.01.19
|Атлетик Б
Бетис (Испания)
|Атлетик Б
|20:3027.01.19
|Бетис
|Бетис
|3 - 220.01.19
|Жирона
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"Атлетик" на своем поле в меньшинстве обыграл "Бетис"
"Атлетик" с минимальным счетом победил "Бетис" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
21-й тур
"Атлетик" - "Бетис" - 1:0
Гол: Икер Муниаин, 21.
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 79), Иньяки Уильямс (Гурусета, 86), Кордоба (Баленсиага, 70).
"Бетис": Пау Лопес, Барраган (Тельо, 58), Сидней, Феддаль, Манди, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Лорен Морон (Леон, 76), Франсис Герреро, Лайнес (Гуардадо, 75).
Предупреждения: Сидней, 24. Берчиче, 26. Сан-Хосе, 31. Лорен Морон, 50. Альварес, 82. Капа, 87.
Удаление: Де Маркос, 84.
Чемпионат Испании
21-й тур
"Атлетик" - "Бетис" - 1:0
Гол: Икер Муниаин, 21.
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 79), Иньяки Уильямс (Гурусета, 86), Кордоба (Баленсиага, 70).
"Бетис": Пау Лопес, Барраган (Тельо, 58), Сидней, Феддаль, Манди, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Лорен Морон (Леон, 76), Франсис Герреро, Лайнес (Гуардадо, 75).
Предупреждения: Сидней, 24. Берчиче, 26. Сан-Хосе, 31. Лорен Морон, 50. Альварес, 82. Капа, 87.
Удаление: Де Маркос, 84.
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