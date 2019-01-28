Карим Бензема: считаю себя "девяткой" с душой "десятки"

Нападающий "Реала" Карим Бензема прокомментировал выездную победу над "Эспаньолом" (4:2) в 21-м туре испанской Ла Лиги.Французский нападающий в этой игре оформил дубль."Не знаю, был ли этот матч моим лучшим в сезоне. Стараюсь выкладываться в каждом матче и делать полезные вещи: забивать, отдавать передачи партнерам и понемногу всего остального. Люди требуют от форвардов голов, но я считаю себя "девяткой" с душой "десятки".Мы следуем по своему пути и продолжим в том же духе, с этим же настроем. Сейчас у нас в игре появилась интенсивность. Нужно доказывать, что мы лучшие", - цитирует Бензема Marca.