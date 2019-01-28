Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Сельта 21 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Карим Бензема: считаю себя "девяткой" с душой "десятки"

Нападающий "Реала" Карим Бензема прокомментировал выездную победу над "Эспаньолом" (4:2) в 21-м туре испанской Ла Лиги.

Французский нападающий в этой игре оформил дубль.

"Не знаю, был ли этот матч моим лучшим в сезоне. Стараюсь выкладываться в каждом матче и делать полезные вещи: забивать, отдавать передачи партнерам и понемногу всего остального. Люди требуют от форвардов голов, но я считаю себя "девяткой" с душой "десятки".

Мы следуем по своему пути и продолжим в том же духе, с этим же настроем. Сейчас у нас в игре появилась интенсивность. Нужно доказывать, что мы лучшие", - цитирует Бензема Marca.

Sport24.ru
Теги: Бензема Реал Ла Лига
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