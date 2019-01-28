Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Б
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Сельта
|21
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12
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Карим Бензема: считаю себя "девяткой" с душой "десятки"
Нападающий "Реала" Карим Бензема прокомментировал выездную победу над "Эспаньолом" (4:2) в 21-м туре испанской Ла Лиги.
Французский нападающий в этой игре оформил дубль.
"Не знаю, был ли этот матч моим лучшим в сезоне. Стараюсь выкладываться в каждом матче и делать полезные вещи: забивать, отдавать передачи партнерам и понемногу всего остального. Люди требуют от форвардов голов, но я считаю себя "девяткой" с душой "десятки".
Мы следуем по своему пути и продолжим в том же духе, с этим же настроем. Сейчас у нас в игре появилась интенсивность. Нужно доказывать, что мы лучшие", - цитирует Бензема Marca.
Sport24.ru
Французский нападающий в этой игре оформил дубль.
"Не знаю, был ли этот матч моим лучшим в сезоне. Стараюсь выкладываться в каждом матче и делать полезные вещи: забивать, отдавать передачи партнерам и понемногу всего остального. Люди требуют от форвардов голов, но я считаю себя "девяткой" с душой "десятки".
Мы следуем по своему пути и продолжим в том же духе, с этим же настроем. Сейчас у нас в игре появилась интенсивность. Нужно доказывать, что мы лучшие", - цитирует Бензема Marca.
Sport24.ru
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