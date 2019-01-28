Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Сельта 21 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Карим Бензема вошел в шестерку лучших бомбардиров в истории "Реала"

Нападающий "Реала" Карим Бензема накануне забил два мяча в ворота "Эспаньола" в матче 21-го тура чемпионата Испании (4:2).

Таким образом, француз достиг отметки в 207 голов за мадридский клуб.

Он сравнялся по этому показателю с Уго Санчесом и занимает шестое место. Пятерка лидеров - Криштиану Роналду (450), Рауль (323), Ди Стефано (308), Сантильяна (290) и Ференц Пушкаш (242).

AS
Теги: Ла Лига Реал Бензема
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