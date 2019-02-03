Тренер по физподготовке "Атлетико" арестован по подозрению в домашнем насилии

Испанская полиция арестовала тренера по физподготовке "Атлетико" Оскара Ортегу.Как сообщает AFP, 60-летний уругвайский специалист задержан по подозрению в домашнем насилии. Он провел минувшую ночь в отделении полиции. Подробности дела не сообщаются.Ортега, который известен своей железной дисциплиной и жесткими изнурительными тренировками, присоединился к "Атлетико" в 2011 году.