Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Атлетико (Испания)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|21
|12
|Предстоящие
|Бетис
|03.02.19
|Атлетико
|Атлетико
|10.02.19
|Реал
Мадрид
|Сыгранные
|Атлетико
|2 - 026.01.19
|Хетафе
|Уэска
|0 - 319.01.19
|Атлетико
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Тренер по физподготовке "Атлетико" арестован по подозрению в домашнем насилии
Испанская полиция арестовала тренера по физподготовке "Атлетико" Оскара Ортегу.
Как сообщает AFP, 60-летний уругвайский специалист задержан по подозрению в домашнем насилии. Он провел минувшую ночь в отделении полиции. Подробности дела не сообщаются.
Ортега, который известен своей железной дисциплиной и жесткими изнурительными тренировками, присоединился к "Атлетико" в 2011 году.
"Спорт-Экспресс"
Как сообщает AFP, 60-летний уругвайский специалист задержан по подозрению в домашнем насилии. Он провел минувшую ночь в отделении полиции. Подробности дела не сообщаются.
Ортега, который известен своей железной дисциплиной и жесткими изнурительными тренировками, присоединился к "Атлетико" в 2011 году.
"Спорт-Экспресс"
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