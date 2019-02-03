Атлетико  (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 21 12
полная таблица
Предстоящие
Бетис03.02.19Атлетико 
Атлетико 10.02.19Реал
Мадрид
Сыгранные
Атлетико 2 - 026.01.19Хетафе
Уэска0 - 319.01.19Атлетико 

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Тренер по физподготовке "Атлетико" арестован по подозрению в домашнем насилии

Испанская полиция арестовала тренера по физподготовке "Атлетико" Оскара Ортегу.

Как сообщает AFP, 60-летний уругвайский специалист задержан по подозрению в домашнем насилии. Он провел минувшую ночь в отделении полиции. Подробности дела не сообщаются.

Ортега, который известен своей железной дисциплиной и жесткими изнурительными тренировками, присоединился к "Атлетико" в 2011 году.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Атлетико Ла Лига
Сегодня, 16:14
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