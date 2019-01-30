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Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|...
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|...
|20
|Уэска
|21
|12
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|...
|20
|Генгам
|22
|14
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"Бетис" официально арендовал Хесе у "ПСЖ"
Полузащитник "ПСЖ" Хесе продолжит карьеру в "Бетисе". О сделке сообщила пресс-служба испанского клуба.
25-летний Хесе перешел в севильский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Другие подробности соглашения не раскрываются. Стоит отметить, что Хесе работал вместе с нынешним главным тренером "Бетиса" Кике Сетьеном в "Лас-Пальмасе".
Контракт полузащитника с "ПСЖ" действует до лета 2021 года. Парижане приобрели футболиста у "Реала" за 25 млн евро. В сезоне-2018/19 Хесе провел всего одну минуту за "ПСЖ", выйдя на замену в матче со "Страсбуром" в Кубке Франции (23 января).
Sport24.ru
25-летний Хесе перешел в севильский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Другие подробности соглашения не раскрываются. Стоит отметить, что Хесе работал вместе с нынешним главным тренером "Бетиса" Кике Сетьеном в "Лас-Пальмасе".
Контракт полузащитника с "ПСЖ" действует до лета 2021 года. Парижане приобрели футболиста у "Реала" за 25 млн евро. В сезоне-2018/19 Хесе провел всего одну минуту за "ПСЖ", выйдя на замену в матче со "Страсбуром" в Кубке Франции (23 января).
Sport24.ru
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