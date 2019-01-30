"Бетис" официально арендовал Хесе у "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Хесе продолжит карьеру в "Бетисе". О сделке сообщила пресс-служба испанского клуба.25-летний Хесе перешел в севильский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Другие подробности соглашения не раскрываются. Стоит отметить, что Хесе работал вместе с нынешним главным тренером "Бетиса" Кике Сетьеном в "Лас-Пальмасе".Контракт полузащитника с "ПСЖ" действует до лета 2021 года. Парижане приобрели футболиста у "Реала" за 25 млн евро. В сезоне-2018/19 Хесе провел всего одну минуту за "ПСЖ", выйдя на замену в матче со "Страсбуром" в Кубке Франции (23 января).