Хорди Альба продлит контракт с "Барселоной" до 2024 года

Каталонские СМИ сообщают, что "Барселона" продлила контракт с защитником Жорди Альбой до лета 2024 года.Ранее президент клуба Хосеп Бартомеу отметил, что "сине-гранатовые" рассчитывают на 29-летнего футболиста.По слухам, "Барселона" увеличит зарплату Альбе более чем в два раза.