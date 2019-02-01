"Реал" сыграет с "Барселоной" в 1/2 финала Кубка Испании

Стали известны пары, которые встретятся в полуфинале Кубка Испании."Барселона" сыграет с "Реалом", а "Валенсия" – с "Бетисом". Первые матчи пройдут 6 февраля, ответные – 27 февраля.Отметим, что 2 марта каталонцы и мадридцы сыграют в рамках чемпионата Испани. Таким образом, состоится два класико подряд в течение 4 дней.