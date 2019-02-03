Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
полная таблица

Валенсия (Испания)

Барселона22:0003.02.19Валенсия
Валенсия3 - 026.01.19Вильярреал

Барселона (Испания)

Барселона22:0003.02.19Валенсия
Жирона0 - 227.01.19Барселона

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Денис Черышев в заявке "Валенсии" на игру с "Барселоной"

"Валенсия" опубликовала заявку на матч 22-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

Список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Нету, Доменеч;

Защитники: Гарай, Паулиста, Пиччини, Лато, Ронкалья;

Полузащитники: Васс, Кокелен, Кондогбья, Солер, Парехо, Кан Ин;

Нападающие: Ферран, Черышев, Мина, Родриго, Гамейро.

Теги: Черышев Валенсия Барселона Ла Лига
Вчера, 22:57
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