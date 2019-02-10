Ювентус (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 22 62
2 Наполи 22 51
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 22 33
...
20 Кьево 22 9(-3)
полная таблица
Предстоящие
Сассуоло10.02.19Ювентус
Ювентус15.02.19Фрозиноне
Сыгранные
Ювентус1 - 002.02.19Парма
Лацио1 - 227.01.19Ювентус

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Криштиану Роналду хочет видеть игрока "Реала" в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Кристиану Роналду хочет видеть в туринской команде полузащитника своего бывшего клуба - мадридского "Реала" Каземиро.

По информации Don Balon, португалец уже встретился с руководством клуба и порекомендовал им рассмотреть вариант с приобретением бразильца. Отмечается, что Роналду также пытается переманить в "бьянконери" защитника "королевского клуба", своего хорошего друга Марсело.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал Ювентус Серия А Ла Лига
Сегодня, 12:25
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#1  liasport433   (Сегодня, 12:29)
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Критиану, от слова критин, админ, протрезвей)))

оо, исправили, только в заголовке через ш а в новости через с
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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