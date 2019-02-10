Криштиану Роналду хочет видеть игрока "Реала" в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Кристиану Роналду хочет видеть в туринской команде полузащитника своего бывшего клуба - мадридского "Реала" Каземиро.По информации Don Balon, португалец уже встретился с руководством клуба и порекомендовал им рассмотреть вариант с приобретением бразильца. Отмечается, что Роналду также пытается переманить в "бьянконери" защитника "королевского клуба", своего хорошего друга Марсело.