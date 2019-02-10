Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 22 36
5 Хетафе 22 32
6 Алавес 21 32
7 Валенсия 22 30
8 Реал Сосьедад 22 30
полная таблица

Валенсия (Испания)

Валенсия10.02.19Реал
Сосьедад
Барселона2 - 202.02.19Валенсия

Барселона (Испания)

Атлетик Б10.02.19Барселона
Барселона2 - 202.02.19Валенсия

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"Валенсия" за 10 лет отобрала у "Барселоны" и "Реала" больше всех очков в Ла Лиге

В субботу, 2 февраля, состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" - "Валенсия". Встреча прошла на "Камп Ноу" и закончилась вничью 2:2.

За последние десять лет "летучие мыши" смогли отобрать у грандов Ла Лиги 38 очков - 20 у "Барселоны" и 18 у "Реала". Это лучший показатель в чемпионате Испании за последнее десятилетие.

Следом по этому показателю идут "Атлетико" (37 очков) и "Севилья" (32).

Sport24.ru
Теги: Валенсия Барселона Реал Ла Лига
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