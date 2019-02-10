"Валенсия" за 10 лет отобрала у "Барселоны" и "Реала" больше всех очков в Ла Лиге

В субботу, 2 февраля, состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" - "Валенсия". Встреча прошла на "Камп Ноу" и закончилась вничью 2:2.За последние десять лет "летучие мыши" смогли отобрать у грандов Ла Лиги 38 очков - 20 у "Барселоны" и 18 у "Реала". Это лучший показатель в чемпионате Испании за последнее десятилетие.Следом по этому показателю идут "Атлетико" (37 очков) и "Севилья" (32).