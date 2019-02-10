"Валенсия" за 10 лет отобрала у "Барселоны" и "Реала" больше всех очков в Ла Лиге

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|22
|30
|8
|Реал Сосьедад
|22
|30
Валенсия (Испания)
|Валенсия
|10.02.19
|Реал
Сосьедад
|Барселона
|2 - 202.02.19
|Валенсия
Барселона (Испания)
|Атлетик Б
|10.02.19
|Барселона
|Барселона
|2 - 202.02.19
|Валенсия
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В субботу, 2 февраля, состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" - "Валенсия". Встреча прошла на "Камп Ноу" и закончилась вничью 2:2.
За последние десять лет "летучие мыши" смогли отобрать у грандов Ла Лиги 38 очков - 20 у "Барселоны" и 18 у "Реала". Это лучший показатель в чемпионате Испании за последнее десятилетие.
Следом по этому показателю идут "Атлетико" (37 очков) и "Севилья" (32).
Sport24.ru
За последние десять лет "летучие мыши" смогли отобрать у грандов Ла Лиги 38 очков - 20 у "Барселоны" и 18 у "Реала". Это лучший показатель в чемпионате Испании за последнее десятилетие.
Следом по этому показателю идут "Атлетико" (37 очков) и "Севилья" (32).
Sport24.ru
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