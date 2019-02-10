Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 22 36
5 Хетафе 22 32
6 Алавес 21 32
...
20 Уэска 22 15
полная таблица
Предстоящие
Атлетик Б10.02.19Барселона
Барселона17.02.19Вальядолид
Сыгранные
Барселона2 - 202.02.19Валенсия
Жирона0 - 227.01.19Барселона

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Усман Дембеле не сыграет с "Реалом" в Кубке Испании

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не примет участия в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с "Реалом", сообщает El Mundo Deportivo.

21-летний француз заболел гриппом.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится в ближайшую среду.
Теги: Дембеле Барселона Реал
Сегодня, 14:24
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