Усман Дембеле не сыграет с "Реалом" в Кубке Испании

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не примет участия в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с "Реалом", сообщает El Mundo Deportivo.21-летний француз заболел гриппом.Матч "Барселона" - "Реал" состоится в ближайшую среду.