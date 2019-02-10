СМИ: Лионель Месси сможет сыграть с "Реалом"

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Барселона (Испания)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|...
|20
|Уэска
|22
|15
|Предстоящие
|Атлетик Б
|10.02.19
|Барселона
|Барселона
|17.02.19
|Вальядолид
|Сыгранные
|Барселона
|2 - 202.02.19
|Валенсия
|Жирона
|0 - 227.01.19
|Барселона
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"Газета.ру"
Форвард получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", но оно оказалось несерьезным.
Медеценские работники осмотрели аргентинца и пришли к выводу, что ему не потребуются обследования или другая помощь врачей.
"Газета.ру"
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