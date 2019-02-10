Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 22 36
5 Хетафе 22 32
6 Алавес 21 32
...
20 Уэска 22 15
полная таблица
Предстоящие
Атлетик Б10.02.19Барселона
Барселона17.02.19Вальядолид
Сыгранные
Барселона2 - 202.02.19Валенсия
Жирона0 - 227.01.19Барселона

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СМИ: Лионель Месси сможет сыграть с "Реалом"

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступит в первом полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского "Реала".

Форвард получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", но оно оказалось несерьезным.

Медеценские работники осмотрели аргентинца и пришли к выводу, что ему не потребуются обследования или другая помощь врачей.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона Реал
Сегодня, 20:18
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