СМИ: Лионель Месси сможет сыграть с "Реалом"

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси выступит в первом полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского "Реала".Форвард получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", но оно оказалось несерьезным.Медеценские работники осмотрели аргентинца и пришли к выводу, что ему не потребуются обследования или другая помощь врачей.