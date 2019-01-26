Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 22 36
...
7 Валенсия 22 30
8 Реал Сосьедад 22 30
9 Бетис 21 29
10 Леванте 22 27
полная таблица

Атлетико  (Испания)

Бетис18:15Атлетико 
Атлетико 2 - 026.01.19Хетафе

Бетис (Испания)

Бетис18:15Атлетико 
Атлетик Б1 - 027.01.19Бетис

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"Атлетико" в гостях уступил "Бетису"

"Бетис" с минимальным счетом обыграл "Атлетико" в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

22-й тур

"Бетис" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Каналес, 65 - с пенальти.

"Бетис": Пау Лопес, Барраган, Бартра (Сидней, 52), Феддаль, Манди, Гуардадо, Каналес, Каптум, Хоакин (Хави Гарсия, 84), Леон, Франсис Герреро (Фирпо, 73).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Ариас (Филипе Луис, 46), Хименес, Эрнандез, Партей, Эрнандес, Гризманн, Мората, Корреа (Калинич, 75), Лемар (Витоло, 63).

Предупреждения: Ариас, 40. Корреа, 41. Эрнандез, 51. Манди, 82. Фирпо, 83. Леон, 85. Пау Лопес, 87.
Теги: Атлетико Бетис Ла Лига
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