Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|22
|36
|...
|7
|Валенсия
|22
|30
|8
|Реал Сосьедад
|22
|30
|9
|Бетис
|21
|29
|10
|Леванте
|22
|27
Атлетико (Испания)
|Бетис
|18:15
|Атлетико
|Атлетико
|2 - 026.01.19
|Хетафе
Бетис (Испания)
|Бетис
|18:15
|Атлетико
|Атлетик Б
|1 - 027.01.19
|Бетис
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"Атлетико" в гостях уступил "Бетису"
"Бетис" с минимальным счетом обыграл "Атлетико" в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
22-й тур
"Бетис" - "Атлетико" - 1:0
Гол: Каналес, 65 - с пенальти.
"Бетис": Пау Лопес, Барраган, Бартра (Сидней, 52), Феддаль, Манди, Гуардадо, Каналес, Каптум, Хоакин (Хави Гарсия, 84), Леон, Франсис Герреро (Фирпо, 73).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Ариас (Филипе Луис, 46), Хименес, Эрнандез, Партей, Эрнандес, Гризманн, Мората, Корреа (Калинич, 75), Лемар (Витоло, 63).
Предупреждения: Ариас, 40. Корреа, 41. Эрнандез, 51. Манди, 82. Фирпо, 83. Леон, 85. Пау Лопес, 87.
Чемпионат Испании
22-й тур
"Бетис" - "Атлетико" - 1:0
Гол: Каналес, 65 - с пенальти.
"Бетис": Пау Лопес, Барраган, Бартра (Сидней, 52), Феддаль, Манди, Гуардадо, Каналес, Каптум, Хоакин (Хави Гарсия, 84), Леон, Франсис Герреро (Фирпо, 73).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Ариас (Филипе Луис, 46), Хименес, Эрнандез, Партей, Эрнандес, Гризманн, Мората, Корреа (Калинич, 75), Лемар (Витоло, 63).
Предупреждения: Ариас, 40. Корреа, 41. Эрнандез, 51. Манди, 82. Фирпо, 83. Леон, 85. Пау Лопес, 87.
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