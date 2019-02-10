Кевин Гамейро получил огромный синяк в матче с "Барселоной"

Lendemain de soir?e d?guis?e au Camp Nou. ??Merci pour votre Soutien !! Amunt Valencia @valenciacf pic.twitter.com/wLSrxqPSXa — Kevin Gameiro (@kevingameiro9) February 3, 2019

Нападающий "Валенсии" Кевин Гамейро получил синяк в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Барселоной.Форвард вышел в стартовом составе "летучих мышей" и оформил первый гол за игру на 23-й минуте."День после вечеринки на "Камп Ноу", — подписал публикацию француз.