Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  22 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 22 36
5 Хетафе 22 32
6 Бетис 22 32
...
20 Уэска 22 15
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Предстоящие
Атлетик Б10.02.19Барселона
Барселона17.02.19Вальядолид
Сыгранные
Барселона2 - 202.02.19Валенсия
Жирона0 - 227.01.19Барселона

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Кевин Гамейро получил огромный синяк в матче с "Барселоной"

Нападающий "Валенсии" Кевин Гамейро получил синяк в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Барселоной.

Форвард вышел в стартовом составе "летучих мышей" и оформил первый гол за игру на 23-й минуте.

"День после вечеринки на "Камп Ноу", — подписал публикацию француз.

Теги: Гамейро Барселона Ла Лига Серия А
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